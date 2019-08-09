«Уверенный прием»: лучшие моменты и итоги огневого этапа конкурса

Российские военные связисты стали вторыми по итогам этапа «Меткий стрелок», который проводился в рамках конкурса «Уверенный прием» на полигоне 40-й военной базы Отар в Республике Казахстан, сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск, представляющие на конкурсе Российскую Федерацию, опередили команды из Белоруссии, Китая и Армении, уступив лишь хозяевам соревнований - сборной Казахстана.

«Прапорщик Якимов, сержант Мударисов и младший сержант Плахотин выполнили практические упражнения стрельб из автоматов АК-74 в положении лежа с руки на расстоянии 100 метров, сумма выбитых очков - 267», - отметили в ведомстве.

Результат связистов из Казахстана - 281, Белоруссии - 252, Китая - 220, Армении - 155 очков.

Далее военнослужащим будут состязаться в рамках этапа «Уверенный прием», где им предстоит осуществить прием буквенных и цифровых радиограмм на скорость.

В конкурсе «Уверенный прием» принимает участие пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай и Россия. Военнослужащие команд из России и Армении участвуют в этом конкурсе впервые.