Предельная точность стрельбы в любое время суток: кадры конкурса «Мастера артиллерийского огня»

На полигоне 40-й военной базы Отар в Республике Казахстан стартовал конкурс «Мастера артиллерийского огня». Первые расчеты команд из 12 стран мира приступили к индивидуальным гонкам в дневное и ночное время, сообщили в Минобороны России.

«Российский расчет под руководством старшего сержанта Владимра Пяхина на тягаче МТ-ЛБ преодолел маршруты с препятствиями и выполнил огневые задачи по поражению целей из миномета 2Б11, а также пулемета ПКТ, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74», - рассказали в ведомстве.

По итогам дневных и ночных заездов российские минометчики - вторые. Лидируют хозяева соревнований - сборная Казахстана.

«В пятницу на старт выйдут вторые расчеты команд. По итогам индивидуальных заездов будут определены лучшие минометные расчеты», - отметили в Минобороны.

Российские артиллеристы - единственная команда, доставившая для участия в конкурсе на территории Казахстана свою технику и вооружение.

В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» принимает участие 12 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Киргизия, Казахстан, Россия, Сирия, Таджикистан и Узбекистан.