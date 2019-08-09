«Соколиная охота»: лучшие моменты первого этапа конкурса АрМИ-2019

На полигоне Матыбулак около военной базы Отар в Республике Казахстан стартовал первый этап конкурса «Соколиная охота», в ходе которого военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана и Ирана на скорость выполняли нормативы по развертыванию и транспортировке комплекса с БПЛА, а также подготовке летательного аппарата к полету

«По итогам двух упражнений российская команда занимает уверено вторую позицию, пропустив вперед только хозяев конкурса, на третьем и четвертом месте команда из Ирана и Белоруссии соответственно», - сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие на время разворачивали наземную станцию управления и готовили БПЛА к взлету. Упражнение считается выполненным после пуска комплекса и набора летательным аппаратом высоты 100 метров.

«Во втором упражнении расчеты осуществляли посадку БПЛА в указанном районе и на скорость готовили комплекс к транспортировке», - рассказали в ведомстве.

В конкурсе «Соколиная охота» принимает участие четыре страны: Белоруссия, Иран, Казахстан и Россия.