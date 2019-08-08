Россия уверенно победила во втором этапе конкурса «Полевая кухня»

Сборная России одержала уверенную победу во втором этапе конкурса АрМИ-2019 «Полевая кухня». Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ЗВО.

Российская команда в своей подгруппе набрала 240 баллов. Второе и третье места заняли команда из Армении (227 баллов) и ЮАР соответственно (219 баллов).

Сегодня сборная России будет соревноваться в приготовлении пищи по произвольной рецептуре, а завтра определятся все полуфиналисты конкурса, которые сразятся за звание лучших военных поваров и пекарей.

Конкурс «Полевая кухня» проводится для военнослужащих служб обеспечения, которые соревнуются в огневой подготовке, приготовлении пищи и выпекании хлеба.

В этом году в конкурсе принимают участие команды военных поваров из 10 стран, среди которых ЮАР, Шри-Ланка, Монголия, Вьетнам и другие.