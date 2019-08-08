«Суздалец» выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели: видео
Экипаж малого противолодочного корабля «Суздалец» Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки в ходе плановой отработки специальной курсовой задачи - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», сообщили в Минобороны России.
«На выходе в море экипаж провел учения по противовоздушной обороне с выполнением стрельб по воздушным целям из артиллерийских установок корабля», - сообщили в ведомстве.
Также в рамках проведения корабельного боевого учения по противодиверсионной обороне корабля на незащищенном рейде моряки выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника с отработкой профилактического гранатометания с борта корабля в воду вручную и с применением гранатометов.