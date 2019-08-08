Военные химики подвели итоги работы в Тулуне

Около 150 тысяч квадратных метров территории и помещений продезинфицировали специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в зоне чрезвычайной ситуации в городе Тулун Иркутской области, сообщили в Минобороны.

«С 1 июля военнослужащими подразделений войск РХБ защиты было продезинфицировано более 40 социально значимых объектов, в том числе централизованная система питьевого водоснабжения, котельные, 15 школ и детских садов, более 160 частных домов и земельных участков, 3 крестьянско-фермерских хозяйств, подвальные помещения многоквартирных домов», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, отобрано около 300 проб воды и почвы, а также биологического материала на наличие возбудителей особо опасных и опасных заболеваний.

«Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) завершили выполнение задач в зоне ликвидации последствий паводка в городе Тулун и Тулунского района Иркутской области», - заявили в Минобороны.

Между тем, военнослужащие группировки ведомстве в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят оказание медицинской помощи, вакцинацию местного населения, а также доставку гуманитарной помощи.