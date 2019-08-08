Замминистра обороны назвал главную цель АрМИ-2019

В Казахстане на военной базе Отар состоялась церемония открытия сразу трех конкурсов в рамках Международных армейских игр АрМИ-2019: состязания минометчиков «Мастера артиллерийского огня», расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и связистов «Уверенный прием».

В соревнованиях принимают участие представители 13 стран. Украшением церемонии стали показательные выступления спецназа и авиашоу.

Со стартом состязаний представителей всех команд поздравил заместитель министра обороны России Александр Фомин. Он заявил, что АрМИ-2019 - это мирное послание всем государствам.

«Главная цель и главная идея, или замысел Международных армейских игр собственно заключается в том, чтобы обмениваться опытом, осуществлять боевую оперативную подготовку, которая именно через Армейские игры приобрела достаточно большой масштаб», - отметил министр.

Перед соревнованиями у всех участников было время на акклиматизацию и тренировки, после чего они начали борьбу за призовые места.