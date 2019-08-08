«Радостно смотреть»: эксперт оценил подготовку РФ к «Танковому биатлону»

Сегодня, 8 апреля, прошла индивидуальная гонка «Танкового биатлона». На подмосковном полигоне Алабино состоялись финальные заезды третьих экипажей.

Самым напряженным стал заезд в первом дивизионе, который выиграла Монголия. Экипаж поразил все пять мишеней. Казахстан, допустивший промах, отстал на четыре секунды и занял второе место. Венесуэла расположилась на третьей строчке, а Сирия стала четвертой.

Не повезло танкистам из Зимбабве: еще до старта им пришлось менять боевую машину. После они потеряли время на огневом рубеже.

А россияне уже готовятся к полуфинальной эстафете.

«Экипажи очень хорошо слажены. Сразу видно, что профессионалы готовили данные экипажи всех округов. Такой биатлон радостно смотреть», - оценил подготовку российской команды заместитель начальника научно-исследовательского отдела Академии Сухопутных войск Денис Мазанов.

По его словам, залогом победы является слаженность действий экипажа. Мазанов напомнил: каждый человек из команды важен.

Кроме того, проанализировав прошедшее испытание, он отметил, что системных ошибок, по его мнению, допущено не было. Были лишь препятствия, на преодолеть которые танкистам давалось сложнее. Среди них, например, преодоление водных преград.

В полуфинальной эстафете примут участие все восемь команд. Россия – безоговорочный лидер.