В Монголии подвели итоги конкурса «Конный марафон»

Горные стрелки из 55-й тувинской бригады стали призерами конкурса «Конный марафон», который проходит в Монголии, в рамках Армейских международных игр. Судьи пересмотрели результаты после тщательного подсчета всех баллов.

В итоге российская команда расположилась на третьем месте, которое разделила со сборной Киргизии. Второе место заняли всадники из Казахстана, а победителями стали хозяева состязаний - наездники из Монголии.

Сегодня, после завершения последнего этапа - эстафеты на короткой дистанции, состоялась церемония закрытия. В награждении принимал участие заместитель министра обороны России Александр Фомин. Он поблагодарил и команды, и организаторов, отметив, что первый в истории АрМИ конкурс конных подразделений проведен на высоком уровне.