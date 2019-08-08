Полевая кухня и блинчики: как угощают гостей АрМИ в «Патриоте»

В фан-зоне Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот» много всего не только интересного, но и вкусного.

Можно отведать настоящую полевую кухню, а можно полакомиться блинчиками с самыми разными начинками и кофе. Причем цвет кружки меняется, а качество напитка всегда стабильно хорошее.

Питание для гостей Игр организовывает «Военторг». На аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также в конгрессно-выставочном центре «Патриот» развернуто 200 объектов питания и торговли.

Пятые Армейские международные игры начались в субботу, третьего августа. Они проходят на территории десяти стран. В АрМИ-2019 принимают участие 223 команды из 39 стран. Соревнования будут продолжаться до 17 августа.