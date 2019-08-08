Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США USS Porter
Контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляет корабль «Сметливый».
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Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец с УРО-ПРО USS Porter ВМС США, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый».