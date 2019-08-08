Истребители ВВС США сопровождали полет Ту-95 над Беринговым морем

Истребители F-22 и F-18 ВВС США сопровождали два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами акватории Берингова моря на отдельных этапах маршрута, сообщили в Минобороны.

Российские ракетоносцы выполнили полет продолжительностью более десяти часов в рамках оперативного учения «Океанский щит-2019».

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В период с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николай Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение «Океанский щит-2019».

Всего к учению привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 тыс 634 человека личного состава Вооруженных сил Российской Федерации.