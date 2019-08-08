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Ракетоносцы Ту-95 ВКС РФ выполнили полеты над акваторией Берингова моря

Наталья Вальханская
20:21 08.08.2019
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря.
Ракетоносцы Ту-95 ВКС РФ выполнили полеты над акваторией Берингова моря
© Фото: Минобороны России

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России в рамках оперативного учения «Океанский щит-2019» выполнили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря.

«Продолжительность полета составила более 10 часов», - рассказали в Минобороны РФ.

На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.

«Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В период с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николай Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение «Океанский щит-2019». Всего к учению привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 тыс 634 человека личного состава Вооруженных сил Российской Федерации.

Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.

Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. В ходе учения «Океанский щит-2019» планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами флота.

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