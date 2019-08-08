Не ехать, а лететь: бронеавтомобили соревнуются в «Военном ралли» в Туве

В конкурсе «Военное ралли», который проходит в Туве, вслед за грузовиками на трассу вышли бронеавтомобили. Сегодня они соревновались в третьем огневом этапе. В нем участвуют 5 экипажей, в составе каждого водитель и стрелок.

Экипажу нужно на полной скорости проехать на машине от рубежа к рубежу, а также отстреляться по мишеням на расстоянии от 250 до 350 метров.

В составе российского экипажа - недавние соперники по Всеармейскому этапу игр - водитель из 55-й тувинской бригады и стрелок из ЗВО. Они в связке уже действовали как слаженный механизм, по трассе не ехали, а летели, поразив девять мишеней из десяти. В итоге заняли первое место. Завтра на старт «Военного ралли» вновь выйдут грузовики. Это будет заключительная, командная гонка.

В конкурсе «Военное ралли», который проходит в рамках АрМИ-2019, соревнуются представители пяти стран: России, Белоруссии, Китая, Сербии и Узбекистана. Команда из КНР использует и российскую, и собственную технику. Все остальные бездорожье преодолевают на наших КамАЗах, «Уралах» и бронеавтомобилях «Тигр».