Россия вошла в тройку лидеров конкурса «Безопасная среда»

На китайском полигоне Корла в рамках Армейских международных игр — 2019 прошел первый этап конкурса экипажей РХБ разведки «Безопасная среда». Индивидуальная гонка сначала проходила на автомобилях, а затем командам предстояло пройти штурмовую полосу в защитных костюмах.

Предоставленные хозяевами машины РХБ разведки – китайского производства. Они легко проходят все препятствия, но к управлению еще надо привыкнуть: на поворотах автомобили уходят в занос.

А вот костюмы ОЗК и противогазы российская команда привезла свои. Они привычнее, и по сравнению с китайским наш защитный комплект «дышит».

Китайцы к сухому воздуху пустыни Такла-Макан привыкли, а гости полигона падают без сил. В итоге российская команда пока что уступает хозяевам соревнований, занимая вторую строчку зачета. Однако впереди еще два этапа конкурса.

В программу конкурса «Безопасная среда» входят радиационная, биологическая, химическая разведка экипажами с помощью разведывательных химических машин РХМ-4 (БТР-80) со специальным оборудованием в индивидуальной гонке, эстафете, огневой подготовке.

Команду составляют: член команды государства-участника, представитель судейской комиссии, экипажи РБХ разведки (девять человек), два тренера, информационная группа, три человека группы обеспечения, переводчик, медработник.