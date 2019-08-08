Главную икону ВКС РФ привезли в Воронеж

Смешанная авиационная дивизия Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО встретила главную икону святого пророка Божия Илии - покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Святыню торжественно встретили в Воронеже.

После крестного хода икону перевезли на территорию военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. До 9 августа икона будет находиться в храме имени святого Николая Чудотворца, рассказали в пресс-службе ЗВО.

При изготовлении иконы использовались фрагменты обшивки крыла первого цельнометаллического самолета АНТ-2 и шпилька от парашюта 1924 года.

В преддверии 75-летнего юбилея Победы икону провезут по воинским частям ВКС и ВДВ, после чего ее поместят в Главном храме Вооруженных Сил в парке Патриот.