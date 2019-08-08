Военнослужащие частей Астраханского гарнизона поклонились Главной иконе ВС РФ «Спас Нерукотворный»

Военнослужащие частей Воздушно-космических сил истребительной авиации Астраханского гарнизона совместно с военнослужащими бригады надводных кораблей и радиотехнического отряда Каспийской флотилии поклонились Главной иконе ВС РФ «Спас Нерукотворный» в Астрахани.

Торжественный молебен состоялся в Успенском кафедральном соборе Астраханского кремля.

В Астрахань Икона прибыла пятого августа. Прихожане смогут приложиться к иконе и святым мощам до 13 августа, затем ее передадут в ЦВО.

Икона начала свой путь в городе Севастополе, в Херсонесе, где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме ВС России в 75-ю годовщину Великой Победы.

На территории ЮВО ритуал принесения иконы уже провели в 12-ти городах: Симферополе, Севастополе, Феодосии, Керчи, Волгограде, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Адлере, Буденновске, Ставрополе, Краснодаре и Владикавказе.

В общей сложности святыня преодолеет свыше 57 тысяч километров по воздуху, по воде и по земле, она побывает в более чем 120 городах, свыше 150 храмах и более 300 воинских частях.