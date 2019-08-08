«Военное ралли»: команды ждет финальное испытание конкурса АрМИ

Позади уже три этапа конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр. Соревнования проходят в Тыве. Пока лидирует сборная России. Накануне наша команда заняла первое место в гонке преследования. А сегодня прошло не менее сложное испытание - огневой этап.

На остановку участникам нужно потратить как можно меньше времени. Пока стрелок устанавливает пулеметную турель на крышу автомобиля, водитель должен забрать магазин с боекомплектом. Чтобы поразить 10 мишеней, выдается всего 40 патронов, а значит, на каждую цель в среднем можно потратить не более четырех.

Впереди участников ждет финальное испытание - командная гонка.

В «Военном ралли» соревнуются представители пяти государств: России, Белоруссии, Сербии, Узбекистана и Китая. Команда из КНР использует как российскую, так и собственную технику. Все остальные преодолевают бездорожье на наших КамАЗах, «Уралах» и бронеавтомобилях «Тигр».