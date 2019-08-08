Су-35 и Ка-52 покажут мощь российских ВКС в рамках «Авиамикса»

Под Рязанью лучшие летчики-участники АрМИ-2019 готовятся к «Авиамиксу», грандиозному воздушному шоу для зрителей, которое проводят каждый год в рамках конкурса «Авиадартс».

На полигоне Дубровичи прошел главный прогон показательной программы - в небо поднялась вся мощь российских ВКС - истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ми-28Н и Ка-52.

Фанатов авиации ждут воздушные дуэли, ракетно-бомбовые удары и многое другое.

После уничтожения всех наземных целей противника легендарный аллигатор Ка-52 продемонстрировал маневренные возможности машины на скорости 200 км/час.

Сам «Авиамикс» пройдет 10 августа. В показательных полетах задействуют полсотни новейших самолетов и вертолетов. Гвоздем программы станет выступление прославленных пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».