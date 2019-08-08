Военные медики завершили вакцинацию населения в Тулуне: кадры с места событий

С начала июля 12 врачебно-сестринских бригад вакцинировали от вирусного гепатита А около 4 тысяч жителей Тулунского района, в том числе 580 детей. Кроме того, военные медики выполнили 20 выездов, из них 8 - в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, где оказали первичную медико-санитарную помощь и организовали врачебный прием.

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