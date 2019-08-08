Военные медики завершили вакцинацию населения в Тулуне: кадры с места событий
Военные медики ЦВО завершили вакцинацию жителей населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, попавших в зону подтопления, сообщает Минобороны РФ.
С начала июля 12 врачебно-сестринских бригад вакцинировали от вирусного гепатита А около 4 тысяч жителей Тулунского района, в том числе 580 детей. Кроме того, военные медики выполнили 20 выездов, из них 8 - в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, где оказали первичную медико-санитарную помощь и организовали врачебный прием.
В свою очередь, военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают и выдают местному населению хлеб и питьевую воду, доставляют гуманитарную помощь.