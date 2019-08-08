Стали известны финалисты конкурса «Безопасный маршрут» на АрМИ-2019
Вторые полуфинальные заезды в Тюмени преподнесли сюрприз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Вчера в ходе второго полуфинала определились все финалисты конкурса «Безопасный маршрут», который проходит в Тюмени в рамках АрМи-2019.
Вторые заезды преподнесли сюрприз. Военные инженеры из Киргизии нарушили правила при укладке механизированного моста и получили большой штраф. В итоге победу одержали дебютанты конкурса - сборная Вьетнама.
Теперь она вместе с командами России, Узбекистана и Белоруссии выступит в финале. Он состоится в это воскресенье, 11 августа.