Стартовали финальные заезды индивидуальной гонки «Танкового биатлона»

Участники полуфинала «Танкового биатлона» станут известны уже сегодня. На полигоне Алабино стартовали заключительные заезды третьих экипажей в индивидуальной гонке. Но некоторые итоги уже можно подвести.

В индивидуальной гонке места уже определились. Лидером стала команда из России с рекордом 17 минут 30 секунд. На втором месте - также экипаж россиян - 18 минут 55 секунд. На третьем - Китай, показавший время 18 минут 57 секунд. Денис Мазанов, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Академии Сухопутных войск, предположил, кто может составить конкуренцию нашей команде на эстафете.

«Конкурентами, на мой взгляд, считаются команды Китая и Белоруссии, так как они показали лучшее по сравнении с другими командами время», - считает он.

Главный сюрприз заездов назначен на вечер. Несмотря на дисквалификацию экипажей Судана и Кубы и четыре поврежденных танка, команды не дисквалифицированы. И сегодня вечером они выйдут на индивидуальную гонку на полигон Алабино.

«На мой взгляд, команды учтут свои недостатки в ходе прохождения, будет преодолен правильно брод», - уверен Мазанов.

Уже сегодня вечером состоится жеребьевка на эстафету «Танкового биатлона».

Соревнования на полигоне Алабино завершатся 17 августа. С правилами конкурса «Танковый биатлон» можно ознакомиться на нашем сайте, а посмотреть трансляцию - на tvzvezda.ru и в приложении «Звезды» на Smart TV.