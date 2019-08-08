В Тюмени определилась четверка сильнейших в «Инженерной формуле»

В Тюменской области определились с четырьмя сильнейшими командами в конкурсе «Инженерная формула». После команд России и Белоруссии путь в финал, который состоится 10 августа, пробурили военные инженеры из Монголии и КНР.

Причем китайская сборная показала лучшее время, несмотря на 20-минутный штраф.

В этом конкурсе экипажи путепрокладчиков, машин разграждения, установок разминирования и других спецмашин проходят 4-километровые круги и на пит-стопах выполняют инженерные задачи. Но один из решающих факторов - квалификационный спринт плавающих транспортеров, он определяет стартовые места.

Гонка плавающих транспортеров, пожалуй, самый зрелищный этап «Инженерной формулы». Эта машина ходит не только по суше, но и по воде. Не просто ходит, а в своем кузове она перевозит большой армейский грузовик.