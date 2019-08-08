Отремонтируют за 2 недели: военные приступили к восстановлению домов в Ачинске

В Ачинске началось восстановление домов, пострадавших от пожара на складе боеприпасов. Военнослужащие меняют стекла в зданиях, а также принимают участие в расчистке городских улиц. Саперы очищают Каменку от взрывоопасных предметов из сгоревшего арсенала.

Для проведения ремонтных работ формируются ремонтно-восстановительные бригады, включающие необходимых специалистов и обеспечение строительными материалами, инструментами и техникой.

В первую очередь будут восстанавливаться объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю Дмитрию Булгакову в двухнедельный срок завершить комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда.

Кроме того, Булгаков организует работу межведомственной комиссии с участием представителей местных властей и правоохранительных органов для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям в результате возгорания на складе материально-технического имущества ЦВО, а также оказания помощи населению.

До конца недели будут составлены списки нуждающихся в выплатах после пожара в арсенале.