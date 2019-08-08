Почти без визуальных ориентиров: кадры конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Российская команда сегодня бьется за лидерство в конкурсе «Мастера артиллерийского огня». Соревнования проходят в предгорьях Алатау на полигоне «Гвардейский».

Одна из главных сложностей для участников конкурса - тот факт, что визуальных ориентиров у них почти нет. Чтобы просчитать дистанцию до белого круга мишени и попасть в него, нужна филигранная точность наводки.

Помимо дневного этапа конкурс включает в себя и ночную ту же самую трассу военнослужащим пришлось проходить в полной темноте. В ходе нее проверялись умения артиллеристов работать с ночными прицелами и другим спецоборудованием.

Выступления вторых расчетов сборных состоятся послезавтра, 10 августа.