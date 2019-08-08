Рекордное время: российские военные добились нового успеха на «Глубине»

В Иране продолжается конкурс «Глубина» - на очередном этапе российские водолазы пробивали себе путь к цели на восьмиметровой глубине. Им приходилось проходить деревянные завалы, резать металлические прутья под водой, причем сделать это нужно было за рекордно-короткое время.

Перед Россией на этап вышла сборная Китая, показавшая время порядка 10 минут, наши же военнослужащие справились всего за 8.

«Этот этап - квинтэссенция мастерства водолазов. Они должны уметь работать в темноте, на глубине. Пока сюда дойдешь, уже пару кило скинешь!», - поделился эмоциями член сборной России Дамир Шайхутдинов.

Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проходит в Персидском заливе с 3 по 13 августа. В нем принимают участие 6 стран - Россия, Венесуэла, Иран, Китай, Сирия и ЮАР.