Военные провели дезинфекцию десятков домов в Приамурье после паводка

Военнослужащие Восточного военного округа продолжают выполнять работы по дезинфекции территорий в Амурской области, пострадавших в результате паводка.

«Специалисты войск РХБ защиты округа осуществляют обработку в селах Мазаново и Угловое», - сообщили в Минобороны России.

Так в селе Мазаново уже около 130 домов и придворовых территорий, а также около 20 километров дорог обработаны дезинфекционным раствором.

В свою очередь в селе Угловое проведена обработка около 90 домов и придворовых территорий и пять километров дорог.

«На сегодня спланировано произвести дезинфекционную обработку около 100 жилых домов в указанных населенных пунктах», - добавили в ведомстве.

Напомним, работы по ликвидации последствий паводка с применением сил и средств РХБ защиты ВВО начались в минувшее воскресенье. Всего к работам привлечено 50 военнослужащих ВВО и 25 единиц специальной техники - АРС-14-КМ.