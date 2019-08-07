Военные доставили более пяти тонн гуманитарного груза в Тулун

Продукты питания, бытовую химию, а также более 300 почтовых посылок, которые пришли со всей России в Иркутск, военная полиция доставила в пункт выдачи города Тулуна, который расположен в здании медицинского колледжа.

«В ближайшее время груз будет роздан местным жителям, пострадавшим от паводка», - сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащие группировки Минобороны в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Они очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, расчищают территорию от завалов и мусора.

Также военные химики проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний и проводят дезинфекцию строений.