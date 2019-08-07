В Казахстане стартовал конкурс «Уверенный прием»

На полигоне Отар в Казахстане 7 августа стартовал конкурс военных связистов «Уверенный прием». Доцент кафедры Военной академии связи им. С.М. Буденного Наталья Карасик рассказала, как проходят соревнования.

«Сегодня у нас состоялось открытие конкурса, и начались первые соревнования. Я очень надеюсь на своих ребят, что они покажут очень хорошие результаты, пока они не подведены, но я надеюсь, что мы будем в лидерах», - считает Карасик. «Им надо метко стрелять, что они делали сегодня, завтра им надо будет безошибочно принять радиограммы кодом Морзе, а послезавтра - отстучать телеграфным ключом», - добавила она.

Она отметила, что телеграфное устройство, несмотря на свой анахронизм, позволяет передавать сигналы в любых условиях. По словам специалиста, опытный радист способен принимать сигналы даже при сильных помехах.

Кроме того, военнослужащим предстоит принимать и передавать световые сигналы при помощи фонарей. Также связистам в одном из конкурсов будет необходимо по радиоориентированию в темноте найти спрятанные передатчики.

«Уверенный прием» - конкурс воинов-связистов. Соревнования поделены на четыре этапа: «Меткий стрелок», «Уверенный прием», «Уверенная передача» и военизированная эстафета «Связь - любой ценой».