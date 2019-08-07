Россия лидирует после двух этапов конкурса «Страж порядка»

Российская команда военной полиции показала лучшие результаты на этапе «Полоса препятствий» конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр. В общем зачете по итогам двух этапов конкурса лидирует сборная России.

«Прапорщик Алексей Гладков Управления коменданта МО РФ стал лучшим по итогам второго этапа "Полоса препятствий". Вчера по итогам первого этапа военнослужащий был третьим», - сообщили в Минобороны.

Второй этап состоял из семи препятствий: туннель Купера, ворота, комната, паутина, заграждение, стенка, квартал.

Организатор конкурса полковник Александр Попов отметил, что уровень подготовки всех участников соревнований очень высокий.

Третий этап «Гонка патрульного наряда», одно из самых динамичных состязаний, состоится завтра. В соревнованиях принимают участие команды России, Ирана и Армении.

Конкурс военных полицейских «Страж порядка» проходят на полигоне Алабино и в парке «Патриот» с 5 по 10 августа.