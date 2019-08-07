Сто баллов из ста: российский военный стал лучшим стрелком конкурса «Рембат»

Российский военнослужащий курсант Сергей Клеменко стал лучшим стрелком на огневом этапе международного конкурса «Рембат», который проходит на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.

«Сергей Клеменко продемонстрировал безупречное выступление в личном зачете. Из штатного автоматического оружия АК-74, он поразил все мишени, имитирующие атакующую и обороняющуюся группу пехоты и точно выполнил бросок ручной гранаты», - рассказали в Минобороны.

Это позволило ему набрать максимально возможные 100 баллов и занять первое место. За победу в номинации «Лучший стрелок» курсант будет награжден электронным планшетом.

В общем зачете на этапе стрельбы первое место заняла команда Узбекистана, второе и третье военнослужащие из России и Конго, соответственно.

Соревнования специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат-2019» проходят в рамках Армейских международных игр - 2019. В них принимают участие 8 команд: от России, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании. Завершатся соревнования 10 августа 2019 года.