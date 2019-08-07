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Новый триумф России на «Танковом биатлоне»: подробный разбор заезда

Дарья Муромова
Алексей Самолетов
22:26 07.08.2019
Подробный разбор этой захватывающей гонки в виртуальной студии «Звезды» сделали Алексей Самолетов и его гость - заместитель начальника научно-исследовательского отдела Академии Сухопутных войск Денис Мазанов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Новый день «Танкового биатлона» на Армейских международных играх - и новый триумф российской сборной. Третий экипаж Дмитрия Иванова пронесся по трассе за 19 с небольшим минут и гарантировал нашей команде место в финале.

Подробный разбор этой захватывающей гонки в виртуальной студии «Звезды» сделали Алексей Самолетов и его гость - заместитель начальника научно-исследовательского отдела Академии Сухопутных войск Денис Мазанов.

«На мой взгляд, экипаж отработал более чем положительно. Хотелось бы хороший навык стрельбы из зенитного пулемета командира танка. Он единственный из всех экипажей, который в данном заезде стрелял именно с коллиматорного прицела: первой небольшой очередью он посмотрел, куда летят трассеры, довернул и выстрелил в цель», - сказал Мазанов.

Однако ошибку все-таки допустил механик-водитель, которая привела к пит-стопу. По мнению эксперта, свою роль сыграл человеческий фактор и волнение, но это не помешало российской команде занять первое место в этом заезде.

«Танковый биатлон» проходит на подмосковном полигоне Алабино и завершится 17 августа.

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