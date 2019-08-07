Метание гранат на полном ходу: как проходит «Конный марафон» в Монголии
Уже прошли состязания между командами из Казахстана и Киргизии. А завтра встретятся российские и монгольские всадники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Монголии проходит состязание «Конный марафон».
Сегодня, 7 августа, соревновались военные наездники из Казахстана и Киргизии. Команда Казахстана обошла сборную Киргизии на 14 минут и стала главным претендентом на победу.
Военные наездники преодолели трехкилометровую полосу препятствий пешком, после чего оседали коней и на полном скаку выполнили ряд упражнений, включая перестроение и метание гранат.
А уже завтра на дистанцию выйдут российские и монгольские всадники.
После финиша состоится церемония закрытия первого в истории Армейских международных игр конкурса «Конный марафон».