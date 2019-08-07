Конкурс «Авиадартс-2019» стартовал под Рязанью
Всего 43 экипажа поборются на первенстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
На полигоне Дубровичи под Рязанью начался один из самых зрелищных конкурсов Армейских игр - «Авиадартс».
Всего в состязании примут участие 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. Это команды из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.
Каждая команда будет соревноваться на своей авиатехнике.
Первый из этапов - воздушная разведка. На полигоне создано около 60 уникальных наземных мишеней.
Конкурс продлится до 17 августа.