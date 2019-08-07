Тимур Иванов проинспектировал строительство кадетского училища в Кемерово

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил ход строительства нового президентского кадетского училища в Кемерово. Оно будет открыто в конце августа перед новым учебным годом и примет на первом этапе 360 кадетов.

«Военные строители справились с задачей, что уже практически стало обычным, в рекордные сроки, в данном случае – 272 дня. Степень готовности высочайшая. Завершается благоустройство, приступаем к установочным работам», - сказал Тимур Иванов.

В рамках первого этапа будут завершены строительство учебного и жилого корпусов, столовой на 900 мест, крытого спортивного комплекса, стадиона с трибунами.

С начала учебного года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступают к строительству второй очереди. Будет построено еще два спальных корпуса, а также бассейн с катком, которые планируется открыть уже через год, к сентябрю 2020 года.