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Северный флот развернул ракетный комплекс «Бал» на полуострове Средний

Дарья Муромова
18:38 07.08.2019
Личный состав дивизиона отработает подготовку комплексов к ведению стрельбы по надводным целям и проведет учения по нанесению ракетных ударов по условному противнику.
Северный флот развернул ракетный комплекс «Бал» на полуострове Средний
© Фото: Минобороны РФ

Ракетный дивизион отдельной ракетно-артиллерийской бригады Северного флота, оснащенный новым противокорабельным береговым ракетным комплексом «Бал», развернул пусковые установки на полуострове Средний на побережье Баренцева моря.

Флотские ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район. В марше было задействовано около 60 военнослужащих и 15 единиц военной техники, сообщили в Министерстве обороны России.

На полуострове Средний личный состав дивизиона отработает подготовку комплексов «Бал» к ведению стрельбы по надводным целям, проведет учение по нанесению ракетного удара по группировке кораблей условного противника с имитацией ракетной стрельбы.

Береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота на смену комплекса «Рубеж». Он предназначен для поражения надводных целей на дистанции до 150 километров. Планируется, что первые практические стрельбы БРК «Бал» будут проведены нынешней осенью во время плановых учений сил Северного флота.

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