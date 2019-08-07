«Высокое боевое мастерство»: в чем секрет успеха России на «Танковом биатлоне»

Российские экипажи лидируют в заездах на конкурсе «Танковый биатлон», который проходит на подмосковном полигоне Алабино. Сегодня представители российской команды вновь опередили своих соперников, показав время 19 минут 12 секунд. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, как нашим экипажам удалось достичь таких результатов.

«Секрет складывается, конечно, из качества боевой техники и умения ею владеть, тренировок и мастерства экипажа», - считает собеседник «Звезды».

По его словам, прежде чем выйти на Армейские международные игры, военнослужащие принимают участие в соревнованиях в полках и дивизиях. Такие состязания позволяют военным приобрести боевое мастерство и повысить свою боеготовность.

«Международные армейские игры - это пирамида, на вершине которой находятся чемпионы, а внизу - высокое боевое мастерство наших воинов», - уверен Литовкин.

Соревнования на полигоне Алабино завершатся 17 августа. Прямые трансляции выступлений танкистов можно посмотреть на сайте tvzvezda.ru и в приложении «Звезды» на Smart TV.