Промах российских военных не помешал выиграть заезд на «Танковом биатлоне»

Очередной заезд на «Танковом биатлоне» на подмосковном полигоне Алабино завершился победой российского экипажа. На этот раз не обошлось без приключений. Наши военные допустили один промах и отправились на штрафной круг, но смогли вовремя собраться.

19 минут 12 секунд - это победное время. Танкистам из России противостояли команды Ирана, Армении и Киргизии.

Это заезды третьих экипажей. В полуфинальные эстафеты выходят по восемь лучших команд в каждом дивизионе. В нашей группе в лидерах - сборные России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Смотрите прямые трансляции выступлений танкистов на сайте tvzvezda.ru и в приложении «Звезды» на Smart TV.