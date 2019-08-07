Казахстан вышел в лидеры «Конного марафона» на АрМИ-2019

В Монголии в рамках конкурса АрМИ-2019 «Конный марафон» сегодня прошла смешанная эстафета. Лучшей оказалась команда Казахстана, однако в самом трудном испытании – метании гранаты на скаку – казахи только четыре раза из десяти попали в мишень. А это значит, что у российской команды, которая завтра будет завершать соревнования, есть все шансы на победу.

Соперниками станут монгольские военнослужащие. Напомним, что по правилам смешанной эстафеты, участникам предстоит пройти три километра пешком и четыре преодолеть на лошадях.

Конный марафон проходит на базе Объединенного учебного центра Вооруженных сил Монголии на полигоне Таван Толгой.

В новом конкурсе Армейских международных игр, проводимом на территории Монголии, принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Киргизии.