Сергей Шойгу: ремонт зданий в Ачинском районе должен быть завершен в кратчайшие сроки
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.
«Дмитрию Булгакову поручено организовать работу межведомственной комиссии с участием представителей местных властей и правоохранительных органов для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям в результате возгорания на складе материально-технического имущества ЦВО, а также оказание помощи населению», - говорится в сообщении военного ведомства.
Для проведения ремонтных работ формируются ремонтно-восстановительные бригады, включающие необходимых специалистов и обеспечение строительными материалами, инструментами и техникой.
В первую очередь будут восстанавливаться объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры.
Все ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края будут завершены в течение двух недель.