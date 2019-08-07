Сергей Шойгу: ремонт зданий в Ачинском районе должен быть завершен в кратчайшие сроки

«Дмитрию Булгакову поручено организовать работу межведомственной комиссии с участием представителей местных властей и правоохранительных органов для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям в результате возгорания на складе материально-технического имущества ЦВО, а также оказание помощи населению», - говорится в сообщении военного ведомства.

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