Министр обороны Казахстана: АрМИ-2019 стали новым форматом военной дипломатии

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев считает, что Международные армейские игры АрМИ-2019 расширяют и укрепляют боевое братство стран.

«По сути, это новый формат военной дипломатии, когда непосредственно военнослужащие, а не руководители оборонных ведомств налаживают дружеские, партнерские отношения на военно-спортивной площадке», - сказал Ермекбаев на церемонии открытия АрМИ-2019 в Казахстане.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ Александр Фомин отметил, что Армейские игры, которые появились по инициативе Вооруженных Сил РФ пять лет назад, за это время стали масштабными и содержательными соревнованиями.

По его словам, одна из главных идей игр - обмен опытом боевой подготовки, которая через состязательный аспект получает большую эффективность.

«Конечно, игры - это и укрепление дружбы. Игры являются мирным посланием всем государствам. И нам бы хотелось, чтобы воины всей нашей планеты принимали участие в таких мероприятиях», - подчеркнул Фомин.

В среду в Казахстане стартовали три конкурса АрМИ-2019: соревнования минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня», расчетов тактических комплексов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и специалистов войск связи «Уверенный прием».

В состязаниях военных специалистов, которые пройдут на двух полигонах, примет участие 21 команда из 13 стран.

В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» за победу будут бороться военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Киргизии, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.

В конкурсе «Соколиная охота» сразятся Белоруссия, Иран, Казахстан и Россия, а в соревнованиях связистов будут состязаться Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай и Россия.

Казахстан принимает участников соревнований армейских международных игр с 2016 года.