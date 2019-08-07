Воздушная разведка на «Авиадартс»: Су-34 выполнит задания на высоте 600 метров

На аэродроме под Рязанью готовятся к своим состязаниям участники конкурса «Авиадартс». В среду, 7 августа, летчики проведут воздушную разведку.

Корреспондент передает с места, что на взлет выруливает российский самолет Су-34 – истребитель-бомбардировщик идет по маршруту на высоте 600 метров.

В конкурсе зрители увидят истребители Су-27, Су-30 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты Ка-52, Ми-24 или Ми-35, Ми-28Н и Ми-8.

Особенностью «Авиадартса» является то, что каждая национальная сборная летает на своих машинах. Всего в конкурсе участвуют 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

Участники конкурса совершат полеты по маршрутам, проведут визуальную воздушную разведку, а также продемонстрируют технику пилотирования. Кроме того, будет выполняться атака наземных целей.