Самолет Ил-76 провел разведку над арсеналом под Ачинском

Самолет Ил-76 совершил разведку над местом возгорания на красноярском арсенале в Ачинском районе, где произошло ЧП, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Самолет Ил-76, который ранее привлекался к тушению лесных пожаров, взлетел с аэропорта Емельяново и провел воздушную разведку над местом ЧП под Ачинском», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экипаж Ил-76 оценил возможность сброса воды на горящий склад.

Пожар на хранилище боеприпасов Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе начался 5 августа. На место возгорания приехал замминистра обороны Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО.

По его словам, в результате ЧП пострадали четыре человека, два из которых – гражданские. Он отметил, что к концу 6 августа десять самолетов и вертолеты должны ликвидировать возгорание.

Также Булгаков рассказал, что, по предварительным данным, возможной причиной инцидента на складе является человеческий фактор, ее предстоит установить СКР и прокуратуре.