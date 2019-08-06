Крутые горные спуски и разрушенные мосты: яркие кадры с конкурса «Эльбрусское кольцо»

В Южном военном округе на территории Кабардино-Балкарии свое мастерство демонстрируют военные альпинисты. В третий день конкурса «Эльбрусское кольцо» команды преодолевали крутые горные спуски и подъемы, разрушенные мосты и ручьи.

Задача военнослужащих, участвующих в соревновании - доставить боеприпасы весом 24 килограмма. Впереди у них - марш-бросок, десантирование и завершающий этап, которым станет непосредственно восхождение на гору Эльбрус.

Соревнования горных подразделений продлятся до 16 августа.

Победитель конкурса «Эльбрусское кольцо», в котором принимают участие Россия, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Киргизия и Узбекистан, будет определяться по сумме набранных баллов.