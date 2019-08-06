Названа предварительная причина ЧП на военном складе под Ачинском

Предварительной причиной инцидента на военном складе под Ачинском в Красноярском крае является человеческий фактор, заявил замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков.

«Причину определит следствие и прокуратура, но, скорее всего, причина основная - это человеческий фактор», - сказал он.

По его словам, военный склад будет расформирован. На данный момент он не представляет никакой угрозы для ближайших населенных пунктов. Булгаков лично присутствовал на арсенале, где произошло ЧП, и осмотрел территорию.

Заместитель министра обороны отметил, что 6 августа военные будут работать над тушением пожара, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Он уточнил, что всего пострадали четыре человека – двое военнослужащих, двое гражданских.

«Десять Ил-76 и вертолеты наготове. Сегодня к исходу дня должны этот вопрос решить», - подчеркнул Булгаков.

Возгорание на складе боеприпасов произошло на территории Центра МТО ЦВО в Ачинском районе в Красноярском крае 5 августа. После этого последовала серия взрывов. В связи с этим было принято решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.