Российские пехотинцы стали лучшими в первом этапе «Морского десанта»

Российские морские пехотинцы стали лучшими по итогам первого этапа конкурса «Морской десант». А их главные соперники - команда из Китая - стали вторыми.

Военнослужащие соревновались в мастерстве на специализированной полосе препятствий, протяженностью 1200 метров.

Контрольная точка находится на высоте около восьми метров, учитывая, что средний рост человека 1 м 80 см, даже пирамиды из трех человек не хватит, но наши справляются с этой задачей очень быстро.

По итогам забега судьи оценивают не только скорость преодоления препятствий, но и ошибки, за которые назначаются штрафные очки. Впереди команд ждет небольшая передышка, поскольку второй этап конкурса состоится 8 августа.