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Военные химики продезинфицировали социальные объекты в городе Тулун

Наталья Вальханская
06:00 06.08.2019
По обращению органов власти города Тулун военнослужащие провели дезинфекцию территории школы и детского сада.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Специалисты войск РХБ защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию территорий социально значимых объектов, которые попали в зону затопления во время второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области. 

«По обращению органов власти города Тулун военнослужащие провели дезинфекцию территории школы и детского сада, которые находились в зоне затопления. Всего обработано около шести тысяч квадратных метров территории объектов», - сообщили в Минобороны.

Военные химики применили двухпроцентный раствор хлорамина, который при нанесении на поверхности оказывает обеззараживающее действие в течение 2 - 5 минут и уничтожает все виды патогенных микроорганизмов.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, расчищают территорию от завалов и мусора.

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