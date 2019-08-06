Военные начали дезинфекцию домов в селе Угловое в Приамурье

Тридцать военнослужащих подразделения РХБ защиты Восточного военного округа, после ухода паводковых вод, начали специальную обработку в селе Угловое в Амурской области. К настоящему моменту уже дезинфицировано 30 домов.

«Продолжены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с применением сил и средств РХБ защиты ВВО в селе Мазаново Амурской области. Они начались в минувшее воскресенье», - отметили в Минобороны РФ.

Также обработано дезинфекционным раствором около 25 километров дорог в селе Мазаново и около 47 жилых домов и придворовых территорий на территории этого населенного пункта.

Всего к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в

селах Мазаново и Угловое задействовано 50 военнослужащих ВВО и 77 единиц специальной техники, добавили в ведомстве.