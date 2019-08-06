В Армении завершился этап «Профессионал» международного конкурса «Воин Мира»

Сегодня на высокогорном полигоне учебного центра минобороны Республики Армения завершился сдачей нормативов по военно-медицинской подготовке военно-спортивный этап «Профессионал» международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира-2019» среди солдат, матросов, сержантов, старшин и младшего офицерского состава, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), а так же Греции и Ирана.

© Минобороны России

«В ходе военно-медицинского комплекса военнослужащие с оружием и в экипировке соревновались в эвакуации условно раненного военнослужащего с поля боя и оказании ему первой медицинской помощи. В командном зачете первое место заняла команда из Армении, на втором месте команда из России и третьими стали спортсмены из Казахстана», - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

© Минобороны России

© Минобороны России

По предварительным результатам трех этапов Конкурса по военно-спортивному ориентированию, преодолению специальной полосы препятствий и сдаче военно-медицинского комплекса команда из России закрепилась на втором месте, уступая хозяевам и организаторам конкурса из Армении, третье место заняла команда из Казахстана.

© Минобороны России

Следующие испытания для участников состязаний в этапах «Эрудит», «Атлет», «Снайпер», «Кавалер» и «Сударыня» пройдут в период с 7 по 12 августа на мемориальном комплексе «Мать Армения» в Ереване, в кадетском лицее им. Монте Мелконяна г. Дилижан, на стадионе и полигоне в Иджеване.

© Минобороны России

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.