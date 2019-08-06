Спасти за минуту: российские водолазы установили личный рекорд в конкурсе «Глубина»

Российские водолазы на острове Киш в Персидском заливе, где проходит конкурс «Глубина» в рамках Армейских международных игр, установили личный рекорд в испытании «Спасение на воде».

На экстренную эвакуацию товарища российским водолазам понадобилось менее минуты. Сегодня команды проходили подводную полосу препятствий. По пути перерезали кабели, перепиливали решетки и поднимали на поверхность тяжелые снаряды весом до 128 килограммов.

Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проходит в Иране с третьего по 13 августа. В нем принимают участие команды из шести стран - Россия, Иран, Венесуэла, ЮАР, Китай и Сирия.